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Пожар в российском торговом центре «МЕГА Химки» потушен

09 декабря 2022 10:21
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Новости России. Пожар в торговом центре в Подмосковье потушен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее ему был присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных, на ликвидацию огня прибыли 70 человек и 20 единиц техники.  

Пожар в российском торговом центре «МЕГА Химки» потушен-1

В результате ЧП из-за падения конструкции сгоревшего здания погиб охранник центра. Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося, возбуждено уголовное дело.  

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# Пожар # Новости России # Фотофакт

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