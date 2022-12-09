Пожар в российском торговом центре «МЕГА Химки» потушен

Новости России. Пожар в торговом центре в Подмосковье потушен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее ему был присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных, на ликвидацию огня прибыли 70 человек и 20 единиц техники.