Госсек США: Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО

Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО. Об этом по итогам трехсторонней встречи заявил госсекретарь США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энтони Блинкен отметил, что формальное вступление этих стран в Альянс вскоре будет завершено. В Хельсинках и Стокгольме уже строят планы по совместной работе.

Швеция после вступления в НАТО намерена направить свои войска в Восточную Европу, солдаты войдут в состав сил быстрого реагирования Альянса. Об этом заявил минобороны страны Пол Йонсон в интервью японской газете. По его словам, членство в Альянсе сегодня является главным приоритетом для нового правительства страны.