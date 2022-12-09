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Госсек США: Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО

09 декабря 2022 07:46
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Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО. Об этом по итогам трехсторонней встречи заявил госсекретарь США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Госсек США: Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО-1

Энтони Блинкен отметил, что формальное вступление этих стран в Альянс вскоре будет завершено. В Хельсинках и Стокгольме уже строят планы по совместной работе.  

Госсек США: Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО-4

Швеция после вступления в НАТО намерена направить свои войска в Восточную Европу, солдаты войдут в состав сил быстрого реагирования Альянса. Об этом заявил минобороны страны Пол Йонсон в интервью японской газете. По его словам, членство в Альянсе сегодня является главным приоритетом для нового правительства страны.  

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# НАТО # Энтони Блинкен # Пол Йонсон # Фотофакт

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