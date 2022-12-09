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В Подмосковье загорелся ТЦ «МЕГА Химки», погиб один человек

09 декабря 2022 07:45
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Новости России. Пожар в Подмосковье локализован на площади 7 000 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рано утром 9 декабря в Химках загорелся торговый центр. В результате ЧП один человек погиб. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных, на тушение огня прибыли 70 человек и 20 единиц техники.  

В Подмосковье загорелся ТЦ «МЕГА Химки», погиб один человек-1

Работу спасателей усложняли взрывоопасные предметы, находившиеся в одном из строительных магазинов. Взрывы слышны до сих пор. Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося, возбуждено уголовное дело. Первоначально в качестве основной версии рассматривали поджог, однако, как позже рассказали в экстренных службах, причиной стали сварочные работы в пристройке к зданию.  

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# Пожар # Новости России # Фотофакт

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