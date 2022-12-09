В Подмосковье загорелся ТЦ «МЕГА Химки», погиб один человек

Новости России. Пожар в Подмосковье локализован на площади 7 000 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рано утром 9 декабря в Химках загорелся торговый центр. В результате ЧП один человек погиб. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности из пяти возможных, на тушение огня прибыли 70 человек и 20 единиц техники.