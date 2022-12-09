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В Лондонском зоопарке для зверей соорудили адвент-календари

09 декабря 2022 08:16
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Сурикаты, обезьяны и львы в Лондонском зоопарке пребывают в предрождественском настроении. Особые лакомства и каждому свое развлечение.  

В Лондонском зоопарке для зверей соорудили адвент-календари-1

Дэн Симмондс, менеджер зоопарка:  
Я думаю, что очень важно разделить праздник с животными, а не только с нашими посетителями. Это волшебство Рождества в Лондонском зоопарке продолжится до января. У животных появились адвент-календари. Если вы лев, то вокруг вольера посыпано много мускатного ореха и корицы – их запах действует по-особому на царя зверей. Угощение – это большой кусок мяса. В отличие от адвент-календарей большинства людей, и я точно не хотел бы, чтобы это было в моем адвент-календаре, но львы действительно счастливы получить что-то подобное.  

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В Лондонском зоопарке для зверей соорудили адвент-календари-4

А вот для сурикатов в адвент-календаре 25 дверей, за некоторыми из которых спрятаны любимые лакомства. Провести грызунов не удалось, один из них сразу учуял еду и безошибочно выбрал нужную полку. Привлечение животных к празднованию Рождества – это способ донести до посетителей зоопарка важные образовательные идеи по сохранению природы, особенно детям, которые в дальнейшем сыграют ключевую роль в защите дикой природы.  

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