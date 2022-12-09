В Лондонском зоопарке для зверей соорудили адвент-календари

Дэн Симмондс, менеджер зоопарка:

Я думаю, что очень важно разделить праздник с животными, а не только с нашими посетителями. Это волшебство Рождества в Лондонском зоопарке продолжится до января. У животных появились адвент-календари. Если вы лев, то вокруг вольера посыпано много мускатного ореха и корицы – их запах действует по-особому на царя зверей. Угощение – это большой кусок мяса. В отличие от адвент-календарей большинства людей, и я точно не хотел бы, чтобы это было в моем адвент-календаре, но львы действительно счастливы получить что-то подобное.

Санта-аквалангист покормил рыб и дельфинов в аквариуме (читать далее).