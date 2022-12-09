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Санта-аквалангист покормил рыб и дельфинов в аквариуме

09 декабря 2022 08:12
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Вместо валенок – ласты, вместо мешка с подарками – кислородный баллон. Аквалангист, одетый в классический костюм Санты, проплыл в туннельном аквариуме, содержащем около 3 000 рыб и дельфинов. Зрелище незабываемое, влекущее японцев, несмотря ни на что.    

Санта-аквалангист покормил рыб и дельфинов в аквариуме-1

Такуми Кагая, работник ресторана:  
Пусть сейчас большая инфляция, мы по-прежнему хотим тратить деньги на особые случаи. Такие, как наша сегодняшняя годовщина свадьбы.  

В Лондонском зоопарке для зверей соорудили адвент-календари (здесь подробности).  

Санта-аквалангист покормил рыб и дельфинов в аквариуме-4

Похоже, подводное представление понравилось не только людям, но и обитателям этого одного из крупнейших в Японии аквариумов.  

*На правах рекламы.

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