Санта-аквалангист покормил рыб и дельфинов в аквариуме

Вместо валенок – ласты, вместо мешка с подарками – кислородный баллон. Аквалангист, одетый в классический костюм Санты, проплыл в туннельном аквариуме, содержащем около 3 000 рыб и дельфинов. Зрелище незабываемое, влекущее японцев, несмотря ни на что.
Такуми Кагая, работник ресторана:
Пусть сейчас большая инфляция, мы по-прежнему хотим тратить деньги на особые случаи. Такие, как наша сегодняшняя годовщина свадьбы.
В Лондонском зоопарке для зверей соорудили адвент-календари (здесь подробности).
Похоже, подводное представление понравилось не только людям, но и обитателям этого одного из крупнейших в Японии аквариумов.
*На правах рекламы.
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