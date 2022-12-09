Санта-аквалангист покормил рыб и дельфинов в аквариуме

Вместо валенок – ласты, вместо мешка с подарками – кислородный баллон. Аквалангист, одетый в классический костюм Санты, проплыл в туннельном аквариуме, содержащем около 3 000 рыб и дельфинов. Зрелище незабываемое, влекущее японцев, несмотря ни на что.

Такуми Кагая, работник ресторана:

Пусть сейчас большая инфляция, мы по-прежнему хотим тратить деньги на особые случаи. Такие, как наша сегодняшняя годовщина свадьбы. В Лондонском зоопарке для зверей соорудили адвент-календари (здесь подробности).