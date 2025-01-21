Прямой эфир

Пожар на горнолыжном курорте в Турции – как минимум 10 человек погибли

21 января 2025 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как минимум 10 человек погибли при пожаре на популярном горнолыжном курорте в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается о 32 пострадавших. Но эта цифра пока предварительная, так как спасателям до сих пор не удается справиться с огнем.

Пожар на горнолыжном курорте в Турции – как минимум 10 человек погибли-2

По данным властей, пламя вспыхнуло поздно вечером в ресторане отеля и начало быстро распространяться по всему зданию. На место ЧП прибыли около 300 пожарных, в том числе из соседних провинций, бригады скорой помощи и санитарные вертолеты. Они начали эвакуировать людей, некоторые из них пытались выбраться из горящего здания по связанным простыням. Что привело к пожару – пока неизвестно.

# ЧП # Новости Турции # Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
10 погибших, 32 раненых. Пожар вспыхнул в отеле на горнолыжном курорте в Турции
21 января 2025 08:02

10 погибших, 32 раненых. Пожар вспыхнул в отеле на горнолыжном курорте в Турции

Трамп подписал более 100 указов в первый рабочий день
21 января 2025 08:00

Трамп подписал более 100 указов в первый рабочий день

Трамп отменил почти 80 решений Байдена в первый же день своего президентства
21 января 2025 07:46

Трамп отменил почти 80 решений Байдена в первый же день своего президентства