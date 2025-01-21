Трамп отменил почти 80 решений Байдена в первый же день своего президентства

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ об аннулировании 78 решений, принятых его предшественником Джо Байденом. Эти решения включали в себя исполнительные распоряжения, памятные записки и другие меры. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, Трамп ввел законодательный мораторий, запрещающий федеральным агентствам издавать новые постановления до тех пор, пока новая администрация не установит полный контроль над правительством. Еще одно распоряжение требует немедленного возврата всех федеральных служащих к полноценной офисной работе.

Трамп вступил в должность главы США 20 января, после того как в Капитолии состоялась его инаугурация.

Ранее занимавший этот пост с 2017 по 2021 год, он может вновь занять его после победы на выборах 5 ноября 2024 года. Благодаря возвращению Трампа в Белый дом после четырехлетнего перерыва он стал первым политиком с XIX века, которому удалось добиться такого возвращения.