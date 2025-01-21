Трамп подписал более 100 указов в первый рабочий день

Америка начинает жить по новым законам. Свой первый рабочий день новый президент США Дональд Трамп, как и обещал, провел очень продуктивно, подписав сотни указов, которые касаются как внутренних проблем так и внешнеполитических решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый хозяин Белого дома отменил около 80 распоряжений старого во всех смысла президента. Затем начал свою эпоху правления. Трамп своим распоряжением прекратил членство Соединенных Штатов во Всемирной организации здравоохранения и вывел США из Парижского соглашения по климату. Ввел режим ЧС на американо-мексиканской границе и направил туда подразделения национальной гвардии и военных для того, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Также объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике, что дает право США увеличить добычу нефти и газа. Временно приостановлены все программы помощи другим странам.