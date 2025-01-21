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Трамп подписал более 100 указов в первый рабочий день

21 января 2025 08:00
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Америка начинает жить по новым законам. Свой первый рабочий день новый президент США Дональд Трамп, как и обещал, провел очень продуктивно, подписав сотни указов, которые касаются как внутренних проблем так и внешнеполитических решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп подписал более 100 указов в первый рабочий день-2

Новый хозяин Белого дома отменил около 80 распоряжений старого во всех смысла президента. Затем начал свою эпоху правления. Трамп своим распоряжением прекратил членство Соединенных Штатов во Всемирной организации здравоохранения и вывел США из Парижского соглашения по климату. Ввел режим ЧС на американо-мексиканской границе и направил туда подразделения национальной гвардии и военных для того, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Также объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике, что дает право США увеличить добычу нефти и газа. Временно приостановлены все программы помощи другим странам.

# Дональд Трамп # Международная политика # США

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