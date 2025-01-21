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10 погибших, 32 раненых. Пожар вспыхнул в отеле на горнолыжном курорте в Турции

21 января 2025 08:02
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Количество жертв в результате пожара на лыжном курорте в турецком городе Болу выросло до десяти человек, 32 человека получили ранения, сообщил в социальной сети X министр внутренних дел Турции Али Ерлыкая. Об этом пишет РИА Новости.

10 погибших, 32 раненых. Пожар вспыхнул в отеле на горнолыжном курорте в Турции-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

Возгорание произошло в одном из отелей курорта в 03.27 по московскому времени. В устранении его последствий участвуют 267 работников различных служб. Ранее сообщалось о шести погибших.

# ЧП

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