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Поздравления с Днём Независимости Беларуси: мира желает президент Сингапура, счастливого будущего – президент Австрии

03 июля 2020 14:36
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Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости Беларуси продолжают поступать из разных регионов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы каких стран направили поздравления Беларуси с Днём Независимости

Поздравления с Днём Независимости Беларуси: мира желает президент Сингапура, счастливого будущего – президент Австрии-1

Искренние поздравления, пожелания мира и процветания стране и народу адресовала президент Сингапура Халима Якоб.

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Поздравления с Днём Независимости Беларуси: мира желает президент Сингапура, счастливого будущего – президент Австрии-4

Наилучшие пожелания личного благополучия, а также счастливого будущего для белорусского народа передал Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Поздравления в адрес Беларуси направили Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, Папа Римский Франциск, председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев и Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

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