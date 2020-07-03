Поздравления с Днём Независимости Беларуси: мира желает президент Сингапура, счастливого будущего – президент Австрии

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости Беларуси продолжают поступать из разных регионов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главы каких стран направили поздравления Беларуси с Днём Независимости
Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости Беларуси продолжают поступать из разных регионов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главы каких стран направили поздравления Беларуси с Днём Независимости
Искренние поздравления, пожелания мира и процветания стране и народу адресовала президент Сингапура Халима Якоб.
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