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Президент Венгрии о Беларуси: меня радует, что наши связи динамично развиваются, несмотря на связанные с пандемией трудности

03 июля 2020 13:52
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Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости Беларуси продолжают поступать из разных регионов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидер Венгрии Янош Адер подчеркнул, что его страна рассматривает Беларусь в качестве особого партнера.

Президент Венгрии о Беларуси: меня радует, что наши связи динамично развиваются, несмотря на связанные с пандемией трудности-1

Янош Адер, президент Венгрии:
Я доволен дальнейшим укреплением наших отношений благодаря недавним визитам на высоком уровне. Меня радует то, что наши связи, основанные на взаимном уважении, динамично развиваются, несмотря на связанные с пандемией трудности. Желаю, чтобы Республика Беларусь успешно решила задачи и преодолела вызовы, возникающие в ходе модернизации страны и на международной арене.

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# День Независимости # Янош Адер # Фотофакт

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