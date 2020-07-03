Эммануэль Макрон: наши партнёрские отношения являются важным фактором в укреплении суверенитета и независимости Беларуси

Новости Беларуси. Поздравления с Днем Независимости Беларуси продолжают поступать из разных регионов мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости
Лидер Франции Эммануэль Макрон в своем послании отметил, что в последние годы белорусско-французские отношения, равно как и отношения Беларуси с Евросоюзом, находятся на подъеме, который ему бы хотелось наблюдать и в дальнейшем.
Эммануэль Макрон, президент Франции:
Наши партнерские отношения вносят существенный вклад в усиление региональной стабильности, а также являются важным фактором в укреплении суверенитета и независимости Беларуси. В экономическом плане я разделяю ваше стремление способствовать развитию торговли между нашими странами. Кроме того, мне известно о вашей приверженности восстановлению баланса во внешнеэкономических отношениях страны и улучшению ее привлекательности для иностранных инвесторов.
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