Эммануэль Макрон: наши партнёрские отношения являются важным фактором в укреплении суверенитета и независимости Беларуси

Лидер Франции Эммануэль Макрон в своем послании отметил, что в последние годы белорусско-французские отношения, равно как и отношения Беларуси с Евросоюзом, находятся на подъеме, который ему бы хотелось наблюдать и в дальнейшем.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

Наши партнерские отношения вносят существенный вклад в усиление региональной стабильности, а также являются важным фактором в укреплении суверенитета и независимости Беларуси. В экономическом плане я разделяю ваше стремление способствовать развитию торговли между нашими странами. Кроме того, мне известно о вашей приверженности восстановлению баланса во внешнеэкономических отношениях страны и улучшению ее привлекательности для иностранных инвесторов.

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