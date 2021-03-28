Пострадали около 20 человек, смертники погибли на месте. Подробности теракта в Индонезии

Новости Индонезии. В Индонезии полиция продолжает поиски ответственных за теракт, произошедший в городе Макассар у католической церкви утром 28 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время воскресной мессы двое смертников пытались проникнуть в храм на мотоцикле, но были остановлены охранником.

Теракт у католической церкви в Индонезии. Сообщается о 14 пострадавших