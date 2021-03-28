Пострадали около 20 человек, смертники погибли на месте. Подробности теракта в Индонезии
Новости Индонезии. В Индонезии полиция продолжает поиски ответственных за теракт, произошедший в городе Макассар у католической церкви утром 28 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время воскресной мессы двое смертников пытались проникнуть в храм на мотоцикле, но были остановлены охранником.
Теракт у католической церкви в Индонезии. Сообщается о 14 пострадавших
Тут же было приведено в действие взрывное устройство. На кадрах с камеры видеонаблюдения видны пламя, дым и разлетающиеся обломки. Пострадали около 20 человек, террористы погибли на месте.
Полиция предполагает, что взрыв может быть ответом на контртеррористическую спецоперацию правоохранителей в январе.
Президент Индонезии осудил нападение и заявил, что оно не имеет ничего общего с какой-либо религией, поскольку все религии не приемлют насилия.
С осуждением теракта выступил и Папа Римский Франциск. Во время праздничной мессы в Ватикане он помолился за всех, кто пострадал во время взрыва.