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Пострадали около 20 человек, смертники погибли на месте. Подробности теракта в Индонезии

28 марта 2021 13:20
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Новости Индонезии. В Индонезии полиция продолжает поиски ответственных за теракт, произошедший в городе Макассар у католической церкви утром 28 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время воскресной мессы двое смертников пытались проникнуть в храм на мотоцикле, но были остановлены охранником.

Теракт у католической церкви в Индонезии. Сообщается о 14 пострадавших

Пострадали около 20 человек, смертники погибли на месте. Подробности теракта в Индонезии-1

Тут же было приведено в действие взрывное устройство. На кадрах с камеры видеонаблюдения видны пламя, дым и разлетающиеся обломки. Пострадали около 20 человек, террористы погибли на месте.

Полиция предполагает, что взрыв может быть ответом на контртеррористическую спецоперацию правоохранителей в январе.

Пострадали около 20 человек, смертники погибли на месте. Подробности теракта в Индонезии-4

Президент Индонезии осудил нападение и заявил, что оно не имеет ничего общего с какой-либо религией, поскольку все религии не приемлют насилия.

Пострадали около 20 человек, смертники погибли на месте. Подробности теракта в Индонезии-7

С осуждением теракта выступил и Папа Римский Франциск. Во время праздничной мессы в Ватикане он помолился за всех, кто пострадал во время взрыва.

# Теракт # Папа Римский Франциск # Джоко Видодо # Фотофакт

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