Тысячи туристов едут в Исландию, чтобы посмотреть на проснувшийся вулкан. Некоторые даже готовят еду на раскалённой корке магмы

Новости Исландии. Исландский вулкан на полуострове Рейкьянес стал популярной туристической достопримечательностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Исландии. Исландский вулкан на полуострове Рейкьянес стал популярной туристической достопримечательностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С начала извержения, зафиксированного 19 марта, лава продолжает просачиваться из трещины. Тысячи туристов стараются заснять лавовые фонтаны и приготовить еду на раскаленной корке магмы.
Для безопасности путешественников власти Исландии даже проложили к вулкану пешеходную тропу, а полиция патрулирует территорию, чтобы туристы не забрели в опасные зоны, загрязненные токсичными газами.
За неделю у подножия вулкана побывали более 10 тысяч человек. Специалисты не могут точно предсказать длительность извержения: оно может закончиться как за считаные дни, так и длиться годами.