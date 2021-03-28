Тысячи туристов едут в Исландию, чтобы посмотреть на проснувшийся вулкан. Некоторые даже готовят еду на раскалённой корке магмы

Новости Исландии. Исландский вулкан на полуострове Рейкьянес стал популярной туристической достопримечательностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала извержения, зафиксированного 19 марта, лава продолжает просачиваться из трещины. Тысячи туристов стараются заснять лавовые фонтаны и приготовить еду на раскаленной корке магмы.

Для безопасности путешественников власти Исландии даже проложили к вулкану пешеходную тропу, а полиция патрулирует территорию, чтобы туристы не забрели в опасные зоны, загрязненные токсичными газами.