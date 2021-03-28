Теракт у католической церкви в Индонезии. Сообщается о 14 пострадавших

Новости Индонезии. Теракт произошел в Индонезии. Взрыв прогремел у католической церкви в Вербное воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. Теракт произошел в Индонезии. Взрыв прогремел у католической церкви в Вербное воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Место происшествия оцеплено. Поступают противоречивые подробности. Когда месса заканчивалась, подозреваемый в атаке пытался проникнуть в храм на мотоцикле, но был остановлен охранником. Тут же было приведено в действие взрывное устройство. Сообщается о 14 пострадавших и гибели террориста.
Все произошло в городе Макассар, крупнейшем на острове Сулавеси. Большинство его жителей мусульмане. Полиция пока не сообщила, кто ответственен за нападение.