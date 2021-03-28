Убытки от блокировки Суэцкого канала оценили в 230 млрд долларов. Что сейчас происходит на месте ЧП?

Новости Египта. На работы по освобождению огромного контейнеровоза Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, бросили дополнительные силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП с контейнеровозом: блокировка Суэцкого канала привела к росту цен на морские перевозки

Ранее удалось сдвинуть с места носовую часть севшего на мель 400-метрового судна. По словам специалистов, сдвиг судна еще не означает, что оно уже находится на плаву, это лишь первый шаг, самое начало процесса.