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Убытки от блокировки Суэцкого канала оценили в 230 млрд долларов. Что сейчас происходит на месте ЧП?

28 марта 2021 11:41
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Новости Египта. На работы по освобождению огромного контейнеровоза Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, бросили дополнительные силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП с контейнеровозом: блокировка Суэцкого канала привела к росту цен на морские перевозки

Убытки от блокировки Суэцкого канала оценили в 230 млрд долларов. Что сейчас происходит на месте ЧП?-1

Ранее удалось сдвинуть с места носовую часть севшего на мель 400-метрового судна. По словам специалистов, сдвиг судна еще не означает, что оно уже находится на плаву, это лишь первый шаг, самое начало процесса.

Убытки от блокировки Суэцкого канала оценили в 230 млрд долларов. Что сейчас происходит на месте ЧП?-4

Напомним, контейнеровоз японской компании перегородил Суэцкий канал 23 марта. В условиях сильного ветра и песчаной бури он изменил курс и уперся носом и кормой в противоположные берега русла. Убытки от блокировки Суэцкого канала эксперты оценили в 230 миллиардов долларов.

# Авария # Фотофакт

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