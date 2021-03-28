Убытки от блокировки Суэцкого канала оценили в 230 млрд долларов. Что сейчас происходит на месте ЧП?

Новости Египта. На работы по освобождению огромного контейнеровоза Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, бросили дополнительные силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП с контейнеровозом: блокировка Суэцкого канала привела к росту цен на морские перевозки
Ранее удалось сдвинуть с места носовую часть севшего на мель 400-метрового судна. По словам специалистов, сдвиг судна еще не означает, что оно уже находится на плаву, это лишь первый шаг, самое начало процесса.
Напомним, контейнеровоз японской компании перегородил Суэцкий канал 23 марта. В условиях сильного ветра и песчаной бури он изменил курс и уперся носом и кормой в противоположные берега русла. Убытки от блокировки Суэцкого канала эксперты оценили в 230 миллиардов долларов.