В Великобритании во время акции протеста против карантина пострадали около 10 правоохранителей

Новости Великобритании. В Великобритании продолжаются протесты против ограничений, введенных властями из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 марта в Брадфорде недовольные вышли на улицы города, выступая против карантина. Правоохранители призывали их разойтись. Однако протестующие прорвали полицейское оцепление. Начались задержания.