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В Великобритании во время акции протеста против карантина пострадали около 10 правоохранителей

28 марта 2021 11:52
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Новости Великобритании. В Великобритании продолжаются протесты против ограничений, введенных властями из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании во время акции протеста против карантина пострадали около 10 правоохранителей-1

27 марта в Брадфорде недовольные вышли на улицы города, выступая против карантина. Правоохранители призывали их разойтись. Однако протестующие прорвали полицейское оцепление. Начались задержания.

В Великобритании во время акции протеста против карантина пострадали около 10 правоохранителей-4

В результате столкновения около 10 стражей правопорядка были ранены.

# Акции протеста # Фотофакт

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