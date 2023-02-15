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Эстония наращивает военную мощь. Испания готовит к отправке в Прибалтику партию ракетных комплексов ПВО

15 февраля 2023 09:58
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Эстония наращивает военную мощь. Как заявил министр обороны, Испания готовится отправить в Прибалтику партию ракетных комплексов ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Таллине выразили надежду, что к этой инициативе присоединятся и другие европейские страны.

Эстония наращивает военную мощь. Испания готовит к отправке в Прибалтику партию ракетных комплексов ПВО-1

В военном ведомстве готовы вести переговоры по данному вопросу и рассмотреть все предложения. Причем эти системы противовоздушной обороны эстонская армия готова взять на вооружение даже временно, можно сказать напрокат, пока не появится своя собственная.

Эта идея очень понравилась Латвии и Литве. Там также готовы предоставить территорию для размещения иностранного вооружения, как на постоянной, так и временной основе.

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# Международная политика # Калле Лаанет # Новости Эстонии # Фотофакт

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