Глава Еврокомиссии объявила о санкциях против России на 11 млрд евро

Еврокомиссия инициировала подготовку нового санкционного пакета против Российской Федерации, который должен касаться торговых ограничений на сумму одиннадцать миллионов евро.

Страны ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России.

Очередной пакет санкций Евросоюз планирует ввести до 24 февраля. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, приводит ее слова ТАСС. Она отметила, что давление на Россию при помощи санкций необходимо продолжить. Десятый пакет содержит пункт об ограничении экспорта электроники, которую Российская Федерация использует для военных нужд.