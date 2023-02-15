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Белорусские военные лётчики доставляют гуманитарную помощь в Турцию

15 февраля 2023 11:08
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Белорусские военные летчики доставляют гуманитарную помощь в Турцию. Военно-транспортный самолет Ил-76 сегодня, 15 февраля, вылетел в регионы, пострадавшие в результате землетрясений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число погибших только в Турции превысило 35 тысяч человек.

Белорусские военные лётчики доставляют гуманитарную помощь в Турцию-1

Беларусь предложила помощь одной из первых, еще до того, как запрос был сформирован с турецкой стороны. В районах бедствия работают наши спасатели. Теперь туда отправлен и гуманитарный груз. На борту все самое необходимое. С аэродрома Мачулищи в точку назначения путь займет пять с половиной часов.

Белорусские военные лётчики доставляют гуманитарную помощь в Турцию-4

Дмитрий Михолап, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси:
Эта гуманитарная миссия для летчиков Военно-воздушных сил Республики Беларусь является почетной. И мы выполним ее с честью в назначенные сроки в назначенной точке.

Белорусские военные лётчики доставляют гуманитарную помощь в Турцию-7

Напомним, ранее белорусская сторона направила гуманитарный груз Сирии. Туда также полетели и наши военные медики. В стране число жертв землетрясений достигло более 5,5 тысячи. Осложняет ситуацию надвигающиеся морозы и дефицит продуктов питания как в Сирии, так и в Турции.

Белорусские военные лётчики доставляют гуманитарную помощь в Турцию-10

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# Землетрясение # Дмитрий Михолап # Фотофакт

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