Хирурги, анестезиологи, терапевты. Белорусские медики развернут в Сирии военно-полевой госпиталь

Белорусские военные врачи отправились на помощь жителям Сирии. Медицинский отряд специального назначения Минобороны 14 февраля вылетел с аэродрома Мачулищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение оказать гуманитарную и медицинскую помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Сирии принял глава государства.

В составе белорусской миссии 45 военных медиков. Среди них – 14 женщин. В пострадавшую страну также отправили необходимое оборудование и лекарства для оказания экстренной помощи в полевых условиях – оно будет не хуже, чем в стационаре. По прибытии в зону бедствия в течение суток развернут белорусский военно-полевой госпиталь.

Андрей Гуринович, начальник медицинского отряда спецназначения 432-го Главного военного клинического медицинского центра:

В составе медицинского отряда специального назначения будут присутствовать специалисты хирургического, терапевтического профилей и анестезиологи-реаниматологи. В военно-полевом госпитале будут развернуты следующие отделения: приемное, операционное, госпитальное, диагностическое, отделение реанимации и отдельно – пункт хозяйственного довольствия. Помощь будем оказывать квалифицированную с элементами специализированной.