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Хирурги, анестезиологи, терапевты. Белорусские медики развернут в Сирии военно-полевой госпиталь

14 февраля 2023 12:10
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Белорусские военные врачи отправились на помощь жителям Сирии. Медицинский отряд специального назначения Минобороны 14 февраля вылетел с аэродрома Мачулищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение оказать гуманитарную и медицинскую помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Сирии принял глава государства.

Хирурги, анестезиологи, терапевты. Белорусские медики развернут в Сирии военно-полевой госпиталь-1

В составе белорусской миссии 45 военных медиков. Среди них – 14 женщин. В пострадавшую страну также отправили необходимое оборудование и лекарства для оказания экстренной помощи в полевых условиях – оно будет не хуже, чем в стационаре. По прибытии в зону бедствия в течение суток развернут белорусский военно-полевой госпиталь.

Хирурги, анестезиологи, терапевты. Белорусские медики развернут в Сирии военно-полевой госпиталь-4

Андрей Гуринович, начальник медицинского отряда спецназначения 432-го Главного военного клинического медицинского центра:
В составе медицинского отряда специального назначения будут присутствовать специалисты хирургического, терапевтического профилей и анестезиологи-реаниматологи. В военно-полевом госпитале будут развернуты следующие отделения: приемное, операционное, госпитальное, диагностическое, отделение реанимации и отдельно – пункт хозяйственного довольствия. Помощь будем оказывать квалифицированную с элементами специализированной.

Хирурги, анестезиологи, терапевты. Белорусские медики развернут в Сирии военно-полевой госпиталь-7

Медотряд спецназначения – единственное подобное подразделение в Беларуси. В команде – врачи самых разных специальностей: хирурги, анестезиологи, терапевты, способные оказать высококвалифицированную помощь. Для некоторых наших медиков такая работа не впервой, белорусские врачи уже были с подобной миссией, например в Ливане.

Хирурги, анестезиологи, терапевты. Белорусские медики развернут в Сирии военно-полевой госпиталь-10

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