Последнего защитника Брестской крепости Петра Котельникова похоронили на военном кладбище в Мытищах

Последнего защитника Брестской крепости Петра Котельникова похоронили на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последнего защитника Брестской крепости Петра Котельникова похоронили на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На церемонию прощания собрались близкие ветерана и военные.
Умер последний защитник Брестской крепости. История мальчика, детство которого прошло на войне
Петр Котельников в Цитадели оказался в первый день войны. Помогал, чем мог – подносил боеприпасы, выхаживал раненых, под пулями фашистов добывал защитникам крепости воду. Позже были неудачный побег, тюрьма, голод, побои и издевательства, снова побег.
«Дышать было очень трудно, плакали женщины, дети». Что Котельников рассказывал о событиях в Брестской крепости?
Свою послевоенную жизнь Петр Котельников связал с армией. Служил в Западной группе советских войск в Германии. Награжден орденами и медалями.
Похоронили Петра Котельникова со всеми воинскими почестями.