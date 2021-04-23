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Последнего защитника Брестской крепости Петра Котельникова похоронили на военном кладбище в Мытищах

23 апреля 2021 20:54
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Последнего защитника Брестской крепости Петра Котельникова похоронили на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последнего защитника Брестской крепости Петра Котельникова похоронили на военном кладбище в Мытищах-1

На церемонию прощания собрались близкие ветерана и военные.

Умер последний защитник Брестской крепости. История мальчика, детство которого прошло на войне

Последнего защитника Брестской крепости Петра Котельникова похоронили на военном кладбище в Мытищах-4

Петр Котельников в Цитадели оказался в первый день войны. Помогал, чем мог – подносил боеприпасы, выхаживал раненых, под пулями фашистов добывал защитникам крепости воду. Позже были неудачный побег, тюрьма, голод, побои и издевательства, снова побег.

«Дышать было очень трудно, плакали женщины, дети». Что Котельников рассказывал о событиях в Брестской крепости?

Последнего защитника Брестской крепости Петра Котельникова похоронили на военном кладбище в Мытищах-7

Свою послевоенную жизнь Петр Котельников связал с армией. Служил в Западной группе советских войск в Германии. Награжден орденами и медалями.

Похоронили Петра Котельникова со всеми воинскими почестями.

# Некролог # Петр Котельников # Фотофакт

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