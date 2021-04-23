Последнего защитника Брестской крепости Петра Котельникова похоронили на военном кладбище в Мытищах

Последнего защитника Брестской крепости Петра Котельникова похоронили на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Котельников в Цитадели оказался в первый день войны. Помогал, чем мог – подносил боеприпасы, выхаживал раненых, под пулями фашистов добывал защитникам крепости воду. Позже были неудачный побег, тюрьма, голод, побои и издевательства, снова побег.

«Дышать было очень трудно, плакали женщины, дети». Что Котельников рассказывал о событиях в Брестской крепости?