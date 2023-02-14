Прямой эфир

Правительство Эстонии отказалось поддерживать бизнес в условиях кризиса

14 февраля 2023 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Правительство Эстонии не будет поддерживать бизнес в условиях кризиса. Об этом заявил министр предпринимательства и информационных технологий страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, компании могут больше не обращаться за компенсацией расходов на фоне роста цен, поскольку государство не планирует оказывать какую-либо дополнительную помощь. При этом никакой проблемы власти не видят. Ведь – цитата – «это отличный стимул для компаний, чтобы развить конкурентоспособность».

Правительство Эстонии отказалось поддерживать бизнес в условиях кризиса-1

Вот только сами предприниматели с таким подходом категорически не согласны. В условиях экономического кризиса и высокой инфляции многие оказываются на грани банкротства.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Кризис в ЕС # Новости Эстонии

Другие новости рубрики

Все новости
В Турции продолжается поисково-спасательная операция. В стране не хватает персонала и лекарств
14 февраля 2023 07:40

В Турции продолжается поисково-спасательная операция. В стране не хватает персонала и лекарств

В Швейцарии заявили о дефиците лекарств – это касается всего ассортимента
14 февраля 2023 06:40

В Швейцарии заявили о дефиците лекарств – это касается всего ассортимента

Страны НАТО наращивают военный потенциал. В Великобритании требуют увеличить финансирование армии
14 февраля 2023 06:24

Страны НАТО наращивают военный потенциал. В Великобритании требуют увеличить финансирование армии