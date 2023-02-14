Правительство Эстонии отказалось поддерживать бизнес в условиях кризиса

Правительство Эстонии не будет поддерживать бизнес в условиях кризиса. Об этом заявил министр предпринимательства и информационных технологий страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, компании могут больше не обращаться за компенсацией расходов на фоне роста цен, поскольку государство не планирует оказывать какую-либо дополнительную помощь. При этом никакой проблемы власти не видят. Ведь – цитата – «это отличный стимул для компаний, чтобы развить конкурентоспособность».