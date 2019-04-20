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После дебатов на «Олимпийском» позиции Зеленского укрепились

20 апреля 2019 13:02
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Новости Украины. В Украине наступил день тишины перед выборами президента. 20 апреля любая агитация в стране официально под запретом. Эта пауза перед голосованием дается гражданам для того, чтобы окончательно определиться с выбором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После дебатов на «Олимпийском» позиции Зеленского укрепились-1

21 апреля в 08:00 по всей Украине откроются избирательные участки, где до 20:00 люди смогут оставить свой голос за одного из двух претендентов на пост главы государства.

Владимир Зеленский – новый президент? 5 вопросов на тему выборов в Украине

Во второй тур выборов вышли два кандидата, которые по результатам первого тура набрали наибольшее количество голосов – Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

После дебатов на «Олимпийском» позиции Зеленского укрепились-4

19 апреля. Дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Онлайн

Накануне оппоненты приняли участие в дебатах на стадионе Олимпийский. Рейтинг шоумена и так был высок, а после громкой политической дискуссии его позиции еще больше укрепились.

«Это все скатилось до какой-то такой низкой перепалки»: украинцы о дебатах кандидатов на пост президента

Владимир Зеленский. Послесловие к дебатам. «Слуга народа», похоже, вляпался

# Выборы в Украине # Владимир Зеленский # Петр Порошенко # Фотофакт

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