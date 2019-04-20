После дебатов на «Олимпийском» позиции Зеленского укрепились

Новости Украины. В Украине наступил день тишины перед выборами президента. 20 апреля любая агитация в стране официально под запретом. Эта пауза перед голосованием дается гражданам для того, чтобы окончательно определиться с выбором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 апреля в 08:00 по всей Украине откроются избирательные участки, где до 20:00 люди смогут оставить свой голос за одного из двух претендентов на пост главы государства.

Владимир Зеленский – новый президент? 5 вопросов на тему выборов в Украине

Во второй тур выборов вышли два кандидата, которые по результатам первого тура набрали наибольшее количество голосов – Владимир Зеленский и Петр Порошенко.