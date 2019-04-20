Владимир Зеленский. Послесловие к дебатам. «Слуга народа», похоже, вляпался

Смотрел трансляцию дебатов с киевского стадиона от начала до конца. Даже больше. Когда об их завершении объявили модераторы и многотысячный хор пришедших на «Олимпийский» спел «Ще не вмэрла Украина», один из кандидатов вернулся на сцену и продолжил общаться с людьми. Нет, это был не Зеленский. Он сразу «после свистка» покинул поле. Это был его оппонент –действующий президент страны Петр Порошенко. Уже опытный, понимает, что выборная кампания рамками регламентов не ограничивается. Я увидел и это.

Дебаты Порошенко и Зеленского. Онлайн

Сторонников Порошенко собралось в несколько раз больше. Хотя думалось, будет наоборот: все же молодежь обычно легче на подъем. Почему не пришли? Этот вопрос даже не знаю, кому адресовать: штабу Зеленского? Самой молодежи? Видимо, правы обозреватели, которые считают, что электорат Зеленского сегодня искренне его поддерживает, но беда-то в том, что на выборы эти люди не ходят, не говоря уже о каких-то там дебатах. Численность пришедших в фанзону актера это опасение подтвердила. Напротив, вторая половина чаши «Олимпийского» выглядела куда внушительнее. Можно было подозревать, что власти включили административный ресурс и таким проверенным способом заполнили отведенную им часть стадиона. Могли ведь разослать разнарядки по районам и привезти людей организованными колоннами. Но почему-то думается, сегодняшняя Украина вряд ли бы такое допустила. Народ там, судя по заседаниям Рады, горячий. Он бы выставилл пикеты на дорогах, проколол в автобусах шины, но не дал себя обмануть. И что случилось, то случилось: болельщики команды Порошенко предстали явно превосходящей силой.

Согласитесь: большие ожидания имеют такое неприятное свойство - разочаровывать. Так вот первое, что разочаровало – это сами дебаты. С точки зрения их организации и проведения все было сделано четко. Модераторы грамотно управляли диалогом, кандидаты вели себя дисциплинированно, словно молодые призывники. Собравшийся на стадионе народ активно участвовал в процессе. Не было в дебатах главного, что должно было составлять смысл встречи двух человек, претендующих на высший пост в государстве, – разговора о судьбе Украины. Эта, по сути, острейшая тема разлетелась будто мелкими осколками между взаимными обвинениями оппонентов, упреками, спорами по принципу «сам дурак». Кто из них ползает на коленях перед Путиным… Кто продался олигархам… Кто прячется от армии, а кто воюет с агрессором на востоке страны... Кто кот в мешке, а кто волк в овечьей шкуре… За время предвыборной кампании народ Украины и так много чего интересного узнал о своих кандидатах в президенты. Да, наверное, людям нужно было в очередной раз все это услышать. Но ведь есть же вопросы, которые украинцам не дают жить спокойно, и ответы на которые они наверняка хотели знать. Как будет развиваться экономика? Когда закончится война на Донбассе? Когда мужики перестанут «шабашить» за границей? Что вообще будет с Украиной через 5-10 лет? Дебаты на стадионе, увы, не внесли ясности.

Зеленский – Порошенко: «Я совсем не политик, я простой человек. Результат ваших ошибок». Дебаты в Украине

И второе разочарование – Зеленский. «Голобородько», по-моему, серьезно вляпался. Даже если завтра популярного актера изберут (скорее всего, так и произойдет, если верить последним соцопросам), ему предстоят очень трудные времена. Наблюдая за дебатами, складывалось ощущение, что Зеленский это понял, потому что, стараясь играть отважного бойца, выглядел каким-то растерянным и нерешительным. Особенно в моменты, когда Порошенко выкатывал на сцену огромные валуны украинских проблем. В ответ Зеленский по ходу менял тактику, перескакивал с украинского на русский, порой пытался действовать натиском или отшучиваться и переводить диалог в привычный для него формат шоу. Оппонент стоял скалой. Вместе с тем было заметно, что «танковые» атаки Порошенко Зеленскому удавались с трудом. Президент выглядел более убедительным.

Понятно, что руководить большой и сложной страной и играть главу государства в кино, как говорят одесситы, две большие разницы. И вчерашние дебаты подсказывают, что после них накануне главного дня у украинских избирателей сомнений стало больше. И сам Зеленский здесь не исключение. Он же умный человек. А умные не могут не сомневаться.

Выборы уже завтра.

Украина, дай Бог тебе не ошибиться!

Ваш В.Д.