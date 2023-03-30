Поляки осудили участие страны в восстановлении Украины

По мнению людей, они сами взамен не получат ничего, кроме высоких цен, нехватки топлива и огромных расходов. Но помочь собственной стране правительство не спешит, зато на военную поддержку, а теперь и восстановление Украины, тратятся огромные суммы. Тем временем в помощи нуждаются сами поляки. В феврале инфляция в стране составила рекордные 18,5 % и с тех пор держится на высоком уровне.

Украина требует от крупных энергокомпаний делиться прибылью