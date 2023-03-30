Украина требует от крупных энергокомпаний делиться прибылью

Энергокомпании, которые в прибыли за счет подорожания энергоносителей на фоне украинского кризиса, должны перенаправить часть денег Киеву. Об этом заявил руководитель Министерства энергетики Украины Герман Галущенко.
Энергокомпании, которые в прибыли за счет подорожания энергоносителей на фоне украинского кризиса, должны перенаправить часть денег Киеву. Об этом заявил руководитель Министерства энергетики Украины Герман Галущенко.
Фото: pixabay
По его словам, компании должны отчислять денежные средства на восстановление Украины, они получают баснословные средства на фоне войны, приводит слова Галущенко ТАСС. Глава энергетического ведомства уточнил, что речь идет о более чем двухстах миллиардах долларов, потому будет правильным, если часть из этих денег будет перечислена Украине.
Сообщается, что заявленные министром цифры – это прибыль за прошедший год, которую получили пять энергокомпаний.
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