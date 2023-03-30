Украина требует от крупных энергокомпаний делиться прибылью

Энергокомпании, которые в прибыли за счет подорожания энергоносителей на фоне украинского кризиса, должны перенаправить часть денег Киеву. Об этом заявил руководитель Министерства энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, компании должны отчислять денежные средства на восстановление Украины, они получают баснословные средства на фоне войны, приводит слова Галущенко ТАСС. Глава энергетического ведомства уточнил, что речь идет о более чем двухстах миллиардах долларов, потому будет правильным, если часть из этих денег будет перечислена Украине.

Сообщается, что заявленные министром цифры – это прибыль за прошедший год, которую получили пять энергокомпаний.