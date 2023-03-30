Венгры отказываются от праздников из-за инфляции. Отменяют даже свадьбы

Новости Венгрии. Жители Венгрии отказываются от праздников из-за инфляции. Стремительный рост цен нарушил планы тысяч людей. Некоторые из них отменили даже свадьбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество бракосочетаний в стране упало до минимума за последние 10 лет. В декабре в Венгрии был зарегистрирован самый высокий уровень инфляции в ЕС – почти 25 %. А некоторые продукты, такие как сыр и хлеб, подорожали примерно вдвое. Так что накрыть стол сегодня – задача не из легких. При этом эксперты не радуют прогнозами. Специалисты предупреждают, что венгров ждет длительный период жесткой экономии.