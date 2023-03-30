США начали масштабную подготовку к войне с КНР и РФ

Штаты заявили о подготовке к конфликту с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой одновременно из-за нарастающей угрозы. Об этом сказал американский ведущий Клейтон Моррис, пишет РИА Новости.

Видите, что происходит, когда начинается потеря власти? Задал риторический вопрос ведущий. Люди становятся крайне опасными, а Америка стремительно теряет власть. Моррис также обратил внимание, что на текущей неделе Пентагон проинформировал о военном бюджете на будущий год. По его словам, расходы увеличены на «нападение на Китай» на сорок процентов. США видят в Пекине серьезную угрозу из-за того, что КНР становится сверхдержавой в экономическом плане. Крайне озадачены Штаты сближением РФ и КНР.