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Два вертолёта ВС США столкнулись на учениях, есть жертвы

30 марта 2023 07:07
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Два вертолета американской армии потерпели крушение после столкновения во время тренировочных учений над Кентукки.

Разбились вертолеты HH60 Black Hawk, приводит информацию РИА Новости. По сообщению радиостанции WKDZ, жертвами крушения стали несколько человек. О чрезвычайном происшествии на военной базе Форт-Кэмпбелл заявил губернатор Кентукки Энди Бешир. Он сообщил, что на месте крушения находятся сотрудники экстренных служб. Информация о погибших и другие подробности происшествия не приводятся.

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# ЧП

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