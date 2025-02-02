Поляки хотят побыстрее выйти на пенсию и не работать – опрос

Остальные же надеются отдохнуть. В основном, отмечают эксперты, это связано с финансовыми ожиданиями. Поляки рассчитывают на хорошую пенсию, которая составит 80 % от их зарплаты. Однако реальность не всегда такова. Чаще всего жители получают лишь четверть от ожидаемой суммы. А по прогнозам МВФ, который недавно проводил в стране исследования, вскоре и этих денег поляки не увидят. В ближайшие годы ожидается сокращение пенсий. Так, соцопрос продемонстрировал, что граждане просто не знают принципов работы пенсионной системы, а потому чересчур оптимистично смотрят на ситуацию.