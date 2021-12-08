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Получил 395 голосов депутатов. Олафа Шольца избрали новым канцлером ФРГ

08 декабря 2021 10:25
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Новости Германии. Олафа Шольца избрали новым канцлером ФРГ. Социал-демократ получил 395 голосов депутатов Бундестага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Получил 395 голосов депутатов. Олафа Шольца избрали новым канцлером ФРГ-1

Теперь он отправится в президентский дворец. Согласно Конституции, именно глава государства назначает нового канцлера. После встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером Шольц вернется в Парламент, где примет присягу.

Таким образом, в ФРГ закончится эпоха политического долгожителя Ангелы Меркель. Она прослужила канцлером Германии 16 лет и 15 дней. В последних выборах Бундестага в конце сентября не участвовала. Еще три года назад канцлер объявила, что в 2021-м уйдет на покой.

# Международная политика # Олаф Шольц # Франк-Вальтер Штайнмайер # Ангела Меркель # Фотофакт

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