Получил 395 голосов депутатов. Олафа Шольца избрали новым канцлером ФРГ

Новости Германии. Олафа Шольца избрали новым канцлером ФРГ. Социал-демократ получил 395 голосов депутатов Бундестага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Олафа Шольца избрали новым канцлером ФРГ. Социал-демократ получил 395 голосов депутатов Бундестага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь он отправится в президентский дворец. Согласно Конституции, именно глава государства назначает нового канцлера. После встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером Шольц вернется в Парламент, где примет присягу.
Таким образом, в ФРГ закончится эпоха политического долгожителя Ангелы Меркель. Она прослужила канцлером Германии 16 лет и 15 дней. В последних выборах Бундестага в конце сентября не участвовала. Еще три года назад канцлер объявила, что в 2021-м уйдет на покой.