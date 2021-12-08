Путин и Байден сделали жёсткие заявления. Итоги переговоров лидеров двух стран

Темой номер один в мире пока остается обсуждение переговоров президентов России и США, которые прошли 7 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поскольку на этом видеосаммите были подняты вопросы, затрагивающие важные геополитические проблемы и являлись предметом споров не только Москвы и Вашингтона.

В частности, украинский кризис и расширение НАТО на Восток. Обсуждая эти темы, лидеры сделали осторожные, но жесткие заявления. Эта видеовстреча длилась более двух часов, и от нее трудно было ожидать каких-то резких прорывов. Но важно то, что президенты готовы обсуждать острые вопросы, что дает надежду на ослабление напряженности между двумя странами.