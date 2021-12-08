На обратной стороне Луны обнаружили объект, похожий на хижину

Новости Китая. Китайский луноход обнаружил на самой загадочной обратной стороне спутника Земли не менее загадочный объект, похожий на хижину, который находится примерно в 80 метрах от зонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он теперь движется к нему, чтобы подробно изучить и, возможно, сделать сенсационное открытие. Для этого китайским ученым даже пришлось изменить программу лунохода. Любопытство оказалось сильнее.