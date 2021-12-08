ВОЗ: новый штамм коронавируса «омикрон» зафиксировали уже в 57 странах

Новый штамм коронавируса «омикрон» уже зафиксирован в 57 странах. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения. При этом в организации встревожены резким ростом заболеваемости COVID-19 в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За неделю число заболевших выросло на 2 %, а это более 4 миллионов человек. Но больше всего пугает статистика летальных исходов – 10 % рост, или более 52,5 тысячи умерших за семь дней.

Лидерство по количеству заболевших держит Африка, за ней следуют США и замыкает тройку Европа. Именно там, по мнению специалистов, новый штамм «омикрон» скоро станет доминирующим.