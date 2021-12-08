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ВОЗ: новый штамм коронавируса «омикрон» зафиксировали уже в 57 странах

08 декабря 2021 09:59
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Новый штамм коронавируса «омикрон» уже зафиксирован в 57 странах. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения. При этом в организации встревожены резким ростом заболеваемости COVID-19 в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: новый штамм коронавируса «омикрон» зафиксировали уже в 57 странах-1

За неделю число заболевших выросло на 2 %, а это более 4 миллионов человек. Но больше всего пугает статистика летальных исходов – 10 % рост, или более 52,5 тысячи умерших за семь дней.

Лидерство по количеству заболевших держит Африка, за ней следуют США и замыкает тройку Европа. Именно там, по мнению специалистов, новый штамм «омикрон» скоро станет доминирующим.

# Коронавирус # Фотофакт

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