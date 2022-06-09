Прямой эфир

Мир столкнулся с угрозой голода. В ООН призывают вернуть белорусские и российские удобрения на мировой рынок

09 июня 2022 09:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мир столкнулся с угрозой голода. Будущий урожай под большим вопросом. Стоимость удобрений с начала конфликта в Украине выросла более чем в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мир столкнулся с угрозой голода. В ООН призывают вернуть белорусские и российские удобрения на мировой рынок-1

Как заявил Генсек ООН, такая ситуация приведет к масштабному дефициту продовольствия. Люди столкнутся с голодом, бедностью и социальными потрясениями. Прежде всего пострадают азиатский и южноамериканский регионы с миллиардным населением. Такая ситуация – результат западных санкций в отношении России и Беларуси, которые являются крупнейшими в мире производителями калийных удобрений. Ранее генсек ООН уже призывал вернуть на мировые рынки белорусские и российские удобрения. По его словам, это поможет решить проблемы продовольственной безопасности в мире.  

# ООН # Антониу Гутерриш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
НАТО проводит крупнейшие в своей истории учения сил противовоздушной обороны
09 июня 2022 09:56

НАТО проводит крупнейшие в своей истории учения сил противовоздушной обороны

В 2035 году европейцам нельзя будет купить обычные автомобили – только электрокары
09 июня 2022 09:53

В 2035 году европейцам нельзя будет купить обычные автомобили – только электрокары

Сотрудники итальянских авиакомпаний вышли на забастовку. Из-за этого отменено 360 рейсов
09 июня 2022 09:18

Сотрудники итальянских авиакомпаний вышли на забастовку. Из-за этого отменено 360 рейсов