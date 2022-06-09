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НАТО проводит крупнейшие в своей истории учения сил противовоздушной обороны

09 июня 2022 09:56
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НАТО проводит крупнейшие в своей истории учения сил противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они проходят в Польше и странах Балтии.

НАТО проводит крупнейшие в своей истории учения сил противовоздушной обороны-1

В маневрах принимают участие около 3 тысяч военнослужащих Альянса из 17 стран. Кроме того, Литва запросила у НАТО еще больше увеличить военное присутствие Альянса в стране, не считая многочисленных учений. По словам командующего армией балтийской республики, речь идет о примерно 5 тысячах солдат. Это решение будет принято на ближайшем саммите НАТО в Мадриде.  

# НАТО # Фотофакт

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