НАТО проводит крупнейшие в своей истории учения сил противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они проходят в Польше и странах Балтии.

В маневрах принимают участие около 3 тысяч военнослужащих Альянса из 17 стран. Кроме того, Литва запросила у НАТО еще больше увеличить военное присутствие Альянса в стране, не считая многочисленных учений. По словам командующего армией балтийской республики, речь идет о примерно 5 тысячах солдат. Это решение будет принято на ближайшем саммите НАТО в Мадриде.