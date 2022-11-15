Инфекции мочевых путей у ребёнка. Когда начинать бить тревогу?

Почки ребенка формируются только к полутора годам. И именно в такой ранний период инфекции мочевых путей относят к лидирующим патологиям внутренних органов у детей.

Наталья Дервоед, врач-нефролог медицинского центра «Нордин»: Асимптоматическая бактериурия. К этому надо относиться достаточно философски, поскольку асимптоматическое – это состояние, лишенное симптоматики. По рекомендациям последних методических указаний, это состояние не требует лечения вовсе. То есть родителям нужно, увидя это, просто пересдать анализ мочи.

Наталья Дервоед: Чаще это заболевание наступает либо после перенесенной ранее вирусной инфекции, когда есть какие-то факты задержки мочи в мочевом пузыре. То есть когда есть условия, когда кишечная флора легче попадает в нижние отделы мочевых путей. Это состояние сопровождается изменениями в анализах мочи. Как правило, лечат ее педиатры. Когда мы говорим о циститах, то этому состоянию всегда сопутствует выраженная дизурия, то есть частое болезненное мочеиспускание. Здесь очень важно, что это заболевание наступает с определенного возраста – не ранее 4-5 лет.

Еще одна группа – инфекции нижних отделов мочевых путей. В силу физиологии таким заболеваниям чаще подвержены девочки, а возбудителем в большинстве случаев считается кишечная палочка.

В качестве профилактики врачи советуют особое внимание уделить гигиене ребенка. Инфекция попадает в организм именно восходящим путем, вверх по уретре, мочевому пузырю, к почкам. Своевременные водные процедуры и смена нижнего белья – залог здоровья вашего малыша.

Наталья Дервоед:

И только последняя группа – мы говорим об инфекции верхних мочевых путей, или пиелонефрите – требует серьезного лечения. Почти всегда, я надеюсь, эти дети попадают к нефрологу. Иногда требует госпитализации. Заболевание характеризуется высокой лихорадкой, которая практически не сбивается жаропонижающими средствами. При отсутствии сопутствующих катаральных явлений мама должна подумать о том, что у ребенка, возможно, развивается пиелонефрит. Заболевание тяжелое, требует длительного лечения. Кроме того, заболевание требует и длительной профилактики. Инфекции мочевых путей всегда сопровождаются изменениями в анализах мочи, но пиелонефрит сопровождается еще и изменением общего состояния ребенка.