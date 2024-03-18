ЕС решил укрепить военную промышленность. И на эти цели он готов потратить 500 миллионов евро. За эти деньги Еврокомиссия рассчитывает к 2025 году нарастить выпуск артиллерийских снарядов до 2 миллионов штук в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время потенциал европейских производителей боеприпасов оценивается в два раза ниже – менее миллиона. Уже утвержден список проектов и компаний, которые получат дополнительное финансирование. Самый весомый кусок этого денежного пирога получат заводы Германии. Им выделят 100 миллионов евро. А вот Польше, которая больше и громче всех призывала все страны – участницы НАТО увеличить затраты на вооружение, достанется меньше всех – лишь 2 миллиона, или полпроцента от бюджета программы. Варшаву это сильно возмутило, и она намерена добиваться от Брюсселя более справедливого, то есть более денежного отношения к себе.

Тем не менее укрепленная за счет европейских налогоплательщиков военная промышленность будет работать не столько для обеспечения собственной обороноспособности, сколько для поддержания конфликта в Украине, так как все выпускаемые снаряды получит Киев.