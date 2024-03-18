В Мадриде прошла акция протеста фермеров

Столица Испании в эти дни стала центром фермерских протестов. Колонны тракторов и людей перекрыли движение по основным улицам Мадрида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии возмущены тем, что правительство ничего не делает, чтобы спасти своих сельхозпроизводителей. По их мнению, проводимая властями политика уничтожает не только их, но и отрасль в целом. Закупочные цены на продукцию фермеров остаются низкими, при этом их расходы на топливо и удобрения постоянно растут.

Алехандро Лопес, фермер (Испания):

У нас нет никакой прибыли. Все, что мы покупаем – дизельное топливо, удобрения – дорожает, тогда как наша продукция только дешевеет. Но вы зайдите в магазины, вот там на нее цены заоблачные.

Агеда Монтон Агилар, фермер (Испания):

Раньше у нас было достаточно денег, чтобы жить и откладывать немного денег. Но мы никогда не жили как члены королевской семьи, но мы могли сэкономить немного денег на случай, если что-то случится или у нас будет плохой год. Теперь у нас их нет. Теперь мы живем в кредит, а наши дети не хотят так жить.