Букингемский дворец опроверг слухи о смерти короля Карла III

Пресс-служба Букингемского дворца опровергла слухи о смерти короля Карла III. Он продолжает вести официальные и частные дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация о смерти Карла появилась некоторое время назад во многих российских источниках. Основанием для нее послужило некое сообщение, авторство которого приписывалось Букингемскому дворцу и которое, судя по всему, оказалось фейком.