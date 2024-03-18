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Букингемский дворец опроверг слухи о смерти короля Карла III

18 марта 2024 13:41
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Пресс-служба Букингемского дворца опровергла слухи о смерти короля Карла III. Он продолжает вести официальные и частные дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Букингемский дворец опроверг слухи о смерти короля Карла III-1

Информация о смерти Карла появилась некоторое время назад во многих российских источниках. Основанием для нее послужило некое сообщение, авторство которого приписывалось Букингемскому дворцу и которое, судя по всему, оказалось фейком.

# Международная политика # Карл III # Новости Великобритании

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