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Немецкая сборная начала отбор на ЧМ по футболу с поражения от Словакии

05 сентября 2025 07:42
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Немецкая сборная начала отбор на ЧМ по футболу с поражения от Словакии-0

Национальная сборная Германии проиграла Словакии в первом раунде отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года – матч в Братиславе завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы в составе победителей забили Давид Ганцко и Давид Стрелец. Об этом пишет РИА Новости.

В той же группе Северная Ирландия победила Люксембург со счетом 3:1. Следующие матчи пройдут 7 сентября: Словакия на выезде сыграет с Люксембургом, Германия примет Северную Ирландию.

В остальных группах: Нидерланды и Польша сыграли вничью 1:1, а Бельгия уверенно разгромила Лихтенштейн 6:0.

Фото: pixabay

# Футбол

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