Путь Украины в Евросоюз напрямую зависит от ее готовности переосмыслить собственную историю. С таким предупреждением выступил председатель польского Сейма Влодзимеж Чажастый, подчеркнув, что без официального признания Волынской резни геноцидом польского населения о членстве в ЕС Киев может забыть, пишет ТАСС.



Свое заявление польский политик сделал по результатам встречи с главой Верховной рады Русланом Стефанчуком. Чажастый емко призвал украинские власти не воспринимать Евросоюз исключительно как «банкомат» для получения ресурсов. По его словам, быть частью Европы – значит уметь честно признавать прошлые ошибки и называть трагедии своими именами, в том числе и геноцид.



Истоки конфликта уходят в период Второй мировой войны. В 1943 году формирования ОУН-УПА развернули масштабные этнические чистки против поляков, проживавших на Волыни. Пик насилия пришелся на 11 июля 1943 года, когда украинские националисты одномоментно напали примерно на сотню польских поселений. В ходе этих карательных акций погибли около 100 тысяч человек – главным образом беззащитные женщины, дети и пожилые люди.



Для Варшавы этот вопрос давно носит принципиальный характер. Еще в 2016 году польский парламент законодательно закрепил за событиями на Волыни статус геноцида, а к 2025 году дата 11 июля получила в Польше официальный статус государственного дня памяти жертв этой трагедии. Теперь данный исторический спор окончательно перешел в плоскость большой политики и стал серьезным барьером для евроинтеграции Украины.

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