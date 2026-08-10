В Wildberries опровергли массовое закрытие ПВЗ

В пресс-службе Wildberries заявили, что распространяемые некоторыми СМИ данные о массовом прекращении работы и продаже пунктов выдачи заказов (ПВЗ) из-за атак на складские комплексы не соответствуют действительности. В маркетплейсе подчеркивают, что подобные фейки распространяются недобросовестными блогерами и псевдоэкспертами, которые спекулируют на теме и вводят аудиторию в заблуждение ради привлечения внимания, пишет РИА Новости.



По результатам июля 2026 года компания не зафиксировала отрицательной динамики: всплеска закрытий партнерских точек или снижения покупательской активности не произошло. В настоящее время под брендом ритейлера функционирует 98 тысяч ПВЗ, что на 13 % больше показателей аналогичного периода прошлого года. Более того, наблюдается двукратный рост числа обращений от предпринимателей, желающих открыть новые логистические точки, что подтверждает высокую привлекательность этого направления бизнеса.



Для сохранения стабильности поставок компания оперативно оптимизировала транспортные маршруты, перенаправив товарные потоки через альтернативные распределительные центры. Благодаря своевременным антикризисным шагам в большинстве субъектов РФ объем заказов уже превысил прошлые значения, а привычные сроки доставки активно восстанавливаются.



Кроме того, руководство онлайн-платформы Wildberries на базе отраслевых объединений регулярно проводит встречи с владельцами ПВЗ. Торговая площадка анализирует поступающие от партнеров предложения и прорабатывает дополнительные механизмы их поддержки.

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