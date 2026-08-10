Более 200 тыс. человек эвакуировали в Шанхае из‑за масштабных подтоплений

Более 200 тысяч человек эвакуировали в Шанхае из‑за масштабных подтоплений, вызванных ливнями. В мегаполисе объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метеостанция в центре города зафиксировала рекордный суточный объем осадков за полтора века наблюдений. Причиной мощных дождей стал тайфун «Долфин», который накануне обрушился на Восточный Китай. Из опасных зон вывезли более миллиона жителей. Из‑за разгула стихии пострадало авиасообщение: в аэропортах массово отменяют рейсы. Спасатели и пожарные всю ночь расчищали дороги. В Шанхае ураганный ветер повалил около тысячи деревьев. До Китая тайфун пронесся по японской Окинаве: там несколько человек получили ранения, более 50 тысяч зданий остались без электроэнергии.