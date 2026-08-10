Жара может обойтись Евросоюзу в 180 млрд евро

Аномально высокие температуры и засушливый период, охватившие западную часть Европы, способны нанести финансовой системе Евросоюза урон объемом около €180 млрд. В отчете нидерландской финансовой группы Triodos Bank отмечается, что падение совокупного ВВП объединения на 1 % фактически приведет к заморозке экономического роста в 2026 году, пишет ТАСС.



Согласно выкладкам аналитиков, ключевым фактором экономических потерь станет снижение эффективности труда рабочих — на этот сегмент придутся 0,6 % от общего падения ВВП ЕС. Оставшаяся часть негативного эффекта сформируется за счет совокупности факторов: спада в аграрном секторе, затруднений в сфере электрогенерации, резкого удорожания продовольственных товаров и сбоев в работе логистических цепочек, особенно на речном транспорте.



Финансовые последствия распределятся по территории Европы неравномерно: наиболее тяжелый удар примет на себя Франция. Согласно прогнозу, французский ВВП сократится на 0,6 %, а общие темпы развития экономики просядут на 1,4 %. Значительные убытки также зафиксируют в Бельгии, Испании и Италии. Восточноевропейский регион, напротив, окажется менее уязвимым к капризам погоды. В частности, экономика Польши по результатам года имеет шансы продемонстрировать рост почти на 3 %.



Метеорологические наблюдения подтверждают выводы экономистов. По данным службы мониторинга Copernicus, в июле температурные показатели в ряде государств Западной Европы опережали привычную норму на 3–5 градусов. В результате период с июня по июль 2026 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений: средняя суточная температура зафиксирована на отметке 21,62 C, что на 2,79 градуса выше показателей климатической нормы 1991–2020 годов.

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