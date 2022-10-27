Европейцы могут остаться без пригородных поездов

Не исключено, что в скором времени электрички надолго займут место в депо. Европейская ассоциация железнодорожных предприятий даже вынуждена была направить письмо в Еврокомиссию с просьбой о помощи в борьбе с ростом цен. Для того чтобы хотя бы частично компенсировать затраты, нужно как минимум 50 миллионов евро. И это только на первое время. Еще один выход – поднять тарифы. Если ничего не делать, то вместо электропоездов на маршруты выйдут дизельные, которые не соответствуют экологическим стандартам ЕС.