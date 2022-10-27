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Несколько десятков человек получили ранения при вспыхнувших беспорядках в Боливии

27 октября 2022 12:30
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Новости Боливии. Несколько десятков человек получили ранения при вспыхнувших беспорядках в Боливии. В столице страны Ла-Пасе между демонстрантами и полицией завязались настоящие бои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько десятков человек получили ранения при вспыхнувших беспорядках в Боливии-1

Митингующих разгоняли слезоточивым газом. Массовые протесты начались после того, как правительство заявило, что переносит перепись населения с будущего на 2024 год. Это, казалось бы, незначительное на первый взгляд событие вызвало волну возмущений по всей стране. По мнению боливийцев, власти ярко продемонстрировали свое нежелание решать проблемы людей. Прежде всего отмена переписи повлияет на финансирование социальной сферы, в частности образования и здравоохранения. Количество населения в городах растет, поэтому необходим строить новые квартиры, школы и дороги. Но правительство не хочет этого видеть.

# Акции протеста # Новости Боливии # Фотофакт

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