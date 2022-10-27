В латвийском городе Балви снесли памятник партизанам

Новости Латвии. В Латвии продолжается кампания по уничтожению мемориалов советским воинам. В городе Балви власти снесли памятник, посвященный партизанам Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Латвии. В Латвии продолжается кампания по уничтожению мемориалов советским воинам. В городе Балви власти снесли памятник, посвященный партизанам Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он благополучно простоял почти 60 лет и за это время даже дважды реставрировался, но сейчас стал неугодным властям. Всего запланировано снести три памятника советским воинам, находящихся в Балвском районе. И эту работу планируют закончить в ближайшее время.