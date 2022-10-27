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В латвийском городе Балви снесли памятник партизанам

27 октября 2022 13:06
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Новости Латвии. В Латвии продолжается кампания по уничтожению мемориалов советским воинам. В городе Балви власти снесли памятник, посвященный партизанам Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В латвийском городе Балви снесли памятник партизанам-1

Он благополучно простоял почти 60 лет и за это время даже дважды реставрировался, но сейчас стал неугодным властям. Всего запланировано снести три памятника советским воинам, находящихся в Балвском районе. И эту работу планируют закончить в ближайшее время.

# Памятники # Новости Латвии # Фотофакт

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