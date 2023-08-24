Полноценное членство 6 новых стран в БРИКС начнётся с 1 января 2024 года

В БРИКС пригласят шесть новых стран: Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Об этом заявил лидер ЮАР Сирил Рамафоса, информирует РИА Новости.

Полноценное членство этих стран в объединении начнется с 1 января будущего года, с первого дня российского председательства, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Новые страны БРИКС поздравил российский лидер Владимир Путин. Президент РФ отметил, что Россия продолжит работать над расширением влияния объединения в мире.